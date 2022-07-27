Поставка Himars в Україну: глава Пентагону назвав терміни

США роблять все, щоб якнайшвидше доставити до України Himars

Остін запевнив міністра Резнікова, що США рухаються так швидко, як це можливо, аби доставити озброєння до України

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін обговорив із головою Міноборони України Олексієм Резніковим результати останньої зустрічі у форматі «Рамштайн». Про це Остін написав у Twitter.

«Сьогодні вдень я розмовляв телефоном зі своїм добрим другом та українським колегою Олексієм Резніковим. Я запевнив його, що ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше доставити обладнання до України для протидії російській агресії», – написав він.

This afternoon, I spoke via phone with my good friend and Ukrainian counterpart @oleksiireznikov. I reassured him we are working to get equipment to Ukraine as quickly as possible to counter Russian aggression. https://t.co/9ATzhe6cVJ — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) July 26, 2022

У пресслужбі Пентагону повідомили, що Остін обговорив із Резніковим підсумки нещодавньої зустрічі у форматі «Рамштайн» та поточну безпекову допомогу Україні, зокрема недавнє зобов'язання США надати додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи Himars.

«Секретар Остін запевнив міністра Резнікова, що Сполучені Штати рухаються так швидко, як це можливо, аби доставити обладнання до України. Міністр Резніков також повідомив останні новини щодо ситуації на місці. Двоє лідерів погодилися залишатися в тісній координації», – повідомляє речник Пентагону Тодд Брессіл.

За повідомленням, розмова стосувалася, зокрема, останніх зобов’язань США щодо надання реактивних систем залпового вогню Himars.

Олексій Резніков також прокоментував розмову з Остіном.

«Ми підтвердили, що зобов’язання, взяті на себе сторонами, посилять спроможності української армії та зроблять нас ближчими до нашої спільної мети – перемоги України» – написав він у своєму твітері.

Як відомо, 23 липня голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні стільки установок Himars, скільки можуть.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 22 липня підписав указ про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до $175 млн.

Коли допомога надійде в Україну, наразі не відомо.

Разом з тим, США нададуть Україні 5 Himars, 36 тисяч артилерійських боєприпасів, деякі протитанкові системи та 580 дронів PhoenixGhost.

Раніше Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україні треба принаймні 50 систем Himars та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу – принаймні 100 таких систем.

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