Головна Київ Новини
search button user button menu button

У центрі Києва стартувала виставка про інформаційну відсіч агресії РФ

Надія Клочко
glavcom.ua
У центрі Києва стартувала виставка про інформаційну відсіч агресії РФ
Виставка триватиме до 3 вересня
фото: Рух «Чесно»

До колекції ввійшли білборди, сітілайти, графіті, поштові марки, листівки та навіть пісні

23 серпня у Києві напередодні Дня відновлення незалежності на Подолі стартувала вулична виставка «Інфоспротив». Тут зібрані різні прояви українського інформаційного спротиву російським загарбникам. Виставку ініціював Рух «Чесно» у співпраці з Музеєм Революції Гідності.

«Із перших днів війни інформаційний фронт вийшов далеко за межі радіо і телебачення. Тож Рух «Чесно» зібрав приклади нашого спротиву і показав, як на різних рівнях українці та світ давали інформаційну відсіч російській агресії», – зазначається у повідомленні на сайті руху.

У колекцію ввійшли білборди, сітілайти, графіті, поштові марки, листівки та навіть пісні, які у різний час надихали і продовжують надихати українців на боротьбу та давали можливість і далі витримувати неабиякий натиск ворога.

«Головна мета нашої виставки – показати всім громадянам, що долучатися до інформаційного спротиву досить легко. Це важлива підтримка наших ЗСУ і протидія ворогу. Ми зібрали різні зразки інформаційного спротиву, які творили нові сенси й цінності нашого народу. Після 24 лютого українці показали неабияку згуртованість, а це, своєю чергою, дає підстави говорити про потенційну перемогу нашої країни на інформаційному фронті. І наша виставка – яскраве тому підтвердження», – говорить лідерка Руху «Чесно» Віта Думанська.

«В межах цієї виставки Музей Майдану представив матеріали, які стосуються Революції Гідності. Але ми бачимо тут матеріали і з повстансько-визвольного року середини XX століття, і процес виборювання Незалежності на етапі розпаду Радянського Союзу. Ми бачимо одну й ту ж закономірність: українці постійно борються за можливості, демократію і права, постійно борються з великою, габаритною системою, основою якої є неправда», – зазначає заступниця директора Національного музею Революції Гідності Ольга Сало.

Перші відвідувачі виставки мають змогу пограти у дартс і поцілити у державних зрадників України. З-поміж них, зокрема, є Віктор Янукович, Віктор Медведчук та Ілля Кива. Нагадаємо, що наразі у Реєстрі держзрадників, який веде Рух «Чесно», понад 700 осіб.

Також для киян та гостей столиці встановлена марка-фотозона «Бавовна над кримським мостом».

У центрі Києва стартувала виставка про інформаційну відсіч агресії РФ фото 1
фото: Рух «Чесно»

Виставка проходитиме у Києві за адресою Контрактова площа (біля колеса огляду), і триватиме до 3 вересня 2022 року. Доступ до експозиції безкоштовний, тож відвідати експозицію може кожен охочий. Також всі охочі можуть переглянути виставку в онлайн-форматі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 24 серпня, до Дня Незалежності у Національному музеї історії України у Києві відкриється виставка «Прапори Незалежності». 

Також у Києві на Хрещатику напередодні святкування Дня Незалежності виставили знищену російську військову техніку

Раніше з'явилася інформація, що у Києві не відбуватимуться масові святкові заходи, присвячені черговій річниці Дня Незалежності України.  Заборона діятиме з 22 по 25 серпня включно. Причиною такого кроку столичної влади є загроза ракетного удару по українській столиці.

Читайте також: Марки як зброя. Історія українського поштового спротиву
Теги: війна війна в Україні Київ виставка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знищена російська техніка вже на Хрещатику
День Незалежності України. Росіяни таки проведуть парад на Хрещатику
20 серпня, 13:57
Столичний музей покаже 17 унікальних українських прапорів (фото)
Столичний музей покаже 17 унікальних українських прапорів (фото)
Сьогодні, 03:43
Кайса Оллонґрен під час робочого візиту до Києва зустрілась з Олексієм Резніковим
Резніков запропонував виставити у Гаазі трофейний російський «Бук»
Сьогодні, 08:02

Новини

Зеленський відкрив у Києві Алею сміливості (фото)
Зеленський відкрив у Києві Алею сміливості (фото)
Пилова хмара із Казахстану: що відомо про смог, який накрив Київ
Пилова хмара із Казахстану: що відомо про смог, який накрив Київ
У центрі Києва стартувала виставка про інформаційну відсіч агресії РФ
У центрі Києва стартувала виставка про інформаційну відсіч агресії РФ
Рівень забруднення повітря у столиці залишається високим
Рівень забруднення повітря у столиці залишається високим
Кличко розповів про два найдорожчі слова для кожного українця
Кличко розповів про два найдорожчі слова для кожного українця
Оренда житла. Скільки вартує найдешевша двокімнатна квартира в Києві
Оренда житла. Скільки вартує найдешевша двокімнатна квартира в Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті
86K
Президентське подружжя вразило образами під час спільного виходу (фото)
64K
Феєричне влучання: Хлань повідомив деталі удару по Антонівському мосту
33K
Загроза у День Незалежності: де посилено комендантську годину 24 серпня
29K
РФ посилює удари по Україні: розвідка США повідомила про плани окупантів
25K
Окупанти приховано оголосили незалежність захопленої частини Запорізької області – ISW

Новини

Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
Вчора, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
Вчора, 20:33
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
Вчора, 18:55
Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
Вчора, 15:00
Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту