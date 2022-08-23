У центрі Києва стартувала виставка про інформаційну відсіч агресії РФ

До колекції ввійшли білборди, сітілайти, графіті, поштові марки, листівки та навіть пісні

23 серпня у Києві напередодні Дня відновлення незалежності на Подолі стартувала вулична виставка «Інфоспротив». Тут зібрані різні прояви українського інформаційного спротиву російським загарбникам. Виставку ініціював Рух «Чесно» у співпраці з Музеєм Революції Гідності.

«Із перших днів війни інформаційний фронт вийшов далеко за межі радіо і телебачення. Тож Рух «Чесно» зібрав приклади нашого спротиву і показав, як на різних рівнях українці та світ давали інформаційну відсіч російській агресії», – зазначається у повідомленні на сайті руху.

У колекцію ввійшли білборди, сітілайти, графіті, поштові марки, листівки та навіть пісні, які у різний час надихали і продовжують надихати українців на боротьбу та давали можливість і далі витримувати неабиякий натиск ворога.

«Головна мета нашої виставки – показати всім громадянам, що долучатися до інформаційного спротиву досить легко. Це важлива підтримка наших ЗСУ і протидія ворогу. Ми зібрали різні зразки інформаційного спротиву, які творили нові сенси й цінності нашого народу. Після 24 лютого українці показали неабияку згуртованість, а це, своєю чергою, дає підстави говорити про потенційну перемогу нашої країни на інформаційному фронті. І наша виставка – яскраве тому підтвердження», – говорить лідерка Руху «Чесно» Віта Думанська.

«В межах цієї виставки Музей Майдану представив матеріали, які стосуються Революції Гідності. Але ми бачимо тут матеріали і з повстансько-визвольного року середини XX століття, і процес виборювання Незалежності на етапі розпаду Радянського Союзу. Ми бачимо одну й ту ж закономірність: українці постійно борються за можливості, демократію і права, постійно борються з великою, габаритною системою, основою якої є неправда», – зазначає заступниця директора Національного музею Революції Гідності Ольга Сало.

Перші відвідувачі виставки мають змогу пограти у дартс і поцілити у державних зрадників України. З-поміж них, зокрема, є Віктор Янукович, Віктор Медведчук та Ілля Кива. Нагадаємо, що наразі у Реєстрі держзрадників, який веде Рух «Чесно», понад 700 осіб.

Також для киян та гостей столиці встановлена марка-фотозона «Бавовна над кримським мостом».

фото: Рух «Чесно»

Виставка проходитиме у Києві за адресою Контрактова площа (біля колеса огляду), і триватиме до 3 вересня 2022 року. Доступ до експозиції безкоштовний, тож відвідати експозицію може кожен охочий. Також всі охочі можуть переглянути виставку в онлайн-форматі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 24 серпня, до Дня Незалежності у Національному музеї історії України у Києві відкриється виставка «Прапори Незалежності».

Також у Києві на Хрещатику напередодні святкування Дня Незалежності виставили знищену російську військову техніку.

Раніше з'явилася інформація, що у Києві не відбуватимуться масові святкові заходи, присвячені черговій річниці Дня Незалежності України. Заборона діятиме з 22 по 25 серпня включно. Причиною такого кроку столичної влади є загроза ракетного удару по українській столиці.