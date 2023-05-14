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Українські снайпери знищили в Бахмуті 12 окупантів (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські снайпери знищили в Бахмуті 12 окупантів (відео)
Снайпери ліквідували 12 із 15 цілей
фото з відкритих джерел

Воїни Сил спеціальних операцій уразили 12 цілей із 15

Українські снайпери знищили понад 10 окупантів на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

«Привидами Бахмуту» знищено 12 одиниць живої сили противника», – ідеться в повідомленні.

Так, у районі Бахмута снайперами Сил спеціальних операцій виявлено скупчення окупантів. В результаті вогневого ураження було утилізовано 12 цілей з 15.

Нагадаємо, за словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ продовжують іти вперед під Бахмутом, нині захоплено понад 10 позицій ворога.

Раніше російська влада заявила про загибель одразу двох командирів, які воювали проти українських воїнів під Бахмутом.

Як повідомлялося, українські сили продовжують відкидати окупантів на Бахмутському напрямку. За добу ЗСУ просунулися ще на 300 метрів.

Теги: влада відео ЗСУ снайпер окупанти війна

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