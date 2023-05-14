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Ситуація в Бахмуті: ЗСУ просуваються вперед, захоплено більше десяти ворожих позицій

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ситуація в Бахмуті: ЗСУ просуваються вперед, захоплено більше десяти ворожих позицій
У самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись
фото з відкритих джерел

Українські військові взяли в полон ворожих солдатів із різних частин

Українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Силам оборони вдалося захопити понад десять позицій російських окупантів. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

«Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського», – повідомила вона.

Маляр додала, що українські військові взяли в полон ворожих солдатів із різних частин.

«В самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої», – розповіла заступниця міністра оборони.

Маляр підкреслила, що станом на зараз окупанти не можуть оточити Бахмут і «досягти гучної перемоги на цьому напрямку».

При цьому вона додала, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський тримає ситуацію під контролем.

Раніше російська влада заявила про загибель одразу двох командирів, які воювали проти українських воїнів під Бахмутом.

Як повідомлялося, українські сили продовжують відкидати окупантів на Бахмутському напрямку. За добу ЗСУ просунулися ще на 300 метрів.

 

 

Теги: окупанти полон військові Telegram влада ворог Бахмут

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