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Бої за Бахмут: Міноборони повідомило хороші новини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бої за Бахмут: Міноборони повідомило хороші новини
За даними Міноборони, у самому місті ситуація складніша
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

ЗСУ знищують ворога та вже чимало взяли у полон

В епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно. По двох напрямках у передмісті Бахмута війська ЗСУ поступово просуваються. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

«Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії. Наші знищують ворога та вже чимало взяли у полон», – зазначила вона.

За даними Міноборони, у самому місті ситуація складніша.

«Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль», – зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, українські сили продовжують відкидати окупантів на Бахмутському напрямку. За добу ЗСУ просунулися ще на 300 метрів. 

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що саном на 12 травня Збройні сили України досягли успіхів на північний захід від Бахмута в ході локальних контратак

Читайте також: Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW
Теги: Міноборони полон Бахмут

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