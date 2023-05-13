Бої за Бахмут: Міноборони повідомило хороші новини

За даними Міноборони, у самому місті ситуація складніша

ЗСУ знищують ворога та вже чимало взяли у полон

В епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно. По двох напрямках у передмісті Бахмута війська ЗСУ поступово просуваються. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

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«Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії. Наші знищують ворога та вже чимало взяли у полон», – зазначила вона.

За даними Міноборони, у самому місті ситуація складніша.

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«Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль», – зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, українські сили продовжують відкидати окупантів на Бахмутському напрямку. За добу ЗСУ просунулися ще на 300 метрів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що саном на 12 травня Збройні сили України досягли успіхів на північний захід від Бахмута в ході локальних контратак.