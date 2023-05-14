Окупанти повідомили про ліквідацію двох російських полковників у Бахмуті

Загарбники загинули «під час відбиття атак»

Російська влада заявила про загибель одразу двох командирів, які воювали проти українських воїнів під Бахмутом. Про це пишуть росЗМІ.

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Зокрема, представник міноборони країни-агресорки Ігор Конашенков повідомив про загибель двох полковників за добу 13-14 травня:

командира 4-ї мотострілецької бригади полковника В'ячеслава Макарова, який курував військами Росії в районі населеного пункту Іванівське, було ліквідовано під час штурму наших воїнів. Зазначається, що командир загинув під час евакуації з поля бою через важкі поранення;

заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника Євгена Бровка також було знищено під час штурму наших героїв в Бахмуті. Окупант загинув через множинні осколкові поранення.

Як повідомлялося, українські сили продовжують відкидати окупантів на Бахмутському напрямку. За добу ЗСУ просунулися ще на 300 метрів.

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Розпочалася 445-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Минулої доби, Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. За уточненою інформацією 18 із 23 було знищено нашими захисниками. Внаслідок влучань, вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Є більш як 30 поранених серед цивільних осіб.