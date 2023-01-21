Українські військові почнуть навчання на німецьких танках Leopard

Домовленостей було досягнуто завдяки ініціативам Польщі щодо передачі Україні танків Leopard

Країни, які мають німецькі танки Leopard 2, можуть розпочати навчати українських військових користуватися ними. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю «Голосу Америки».

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Домовленостей про навчання було досягнуто завдяки ініціативам Польщі щодо передачі Україні танків Leopard та Великої Британії щодо Challenger.

Маємо прорив – це можливість для країн, які володіють танками Leopard, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчання (українських – ред.) екіпажів програми на Leopard 2.

До слова, Україні ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків – «Рамштайн-8»: Зеленський повідомив про результати (відео).

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Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Зауважимо, Україна отримає все необхідне: Байден запевнив у постачанні німецьких танків Leopard.

Як відомо, у Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками для України (відео).

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі «Рамштайн» прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні. Деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія.