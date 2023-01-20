США та Німеччина грають у «наперстки»: хто першим передасть танки Україні
Поява німецьких танків в Україні має величезне значення
Німеччина та США публічно з'ясовують стосунки, хто першим і за яких умов має передати танки Україні, яка бореться проти російського агресора. І ми не знаємо, на кого розрахована ця вистава – на Україну чи Росію.
Так канцлер Шольц у розмові з президентом Байденом заявив, що він готовий дозволити передавати Україні німецькі танки Леопард за умови, якщо США дадуть свої танки Абрамс. Звісно, такі танки – це сильний аргумент у боротьбі Заходу із Росією.
Поява німецьких танків в Україні має величезне історичне та символічне значення.
Можна зрозуміти німців – вони кілька десятиліть наполегливо культивували дружбу з путінською Росією, а тепер, 2023 року, як і 1914 і 1941 німецькі танки підуть у бій на Схід. Німеччині доведеться допомагати не Росії, а Україні, що було неможливо для німців ще рік тому.
Для США відкрита співучасть Німеччини у військово-політичній перемозі України над агресором – Росією буде очевидним доказом, що німецький істеблішмент остаточно розірвав свої відносини з Росією та визнає Україну частиною єдиної Європи, а не сферою впливу Кремля.
Для України другий результат – єдність Європи, важливіша за першу.
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