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Україна отримає все необхідне: Байден запевнив у постачанні німецьких танків Leopard

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Україна отримає все необхідне: Байден запевнив у постачанні німецьких танків Leopard
Передача танків є однією з головних тем розмов щодо підтримки України
фото з відкритих джерел

Президент США прокоментував допомогу Україні

Президент США Джо Байден прокоментував можливість постачання німецьких танків Leopard в Україну. Свою думку щодо цього він висловив після промови в Білому домі з нагоди зимової зустрічі мерів міст США, пише CNN.

Байден запевнив, що наша держава отримає все необхідне для боротьби з російським агресором.

«Україна отримає всю необхідну допомогу», – відповів президент США на запитання репортера, чи підтримує він намір Польщі передати Україні танки німецького виробництва.

Показово, що про це він сказав після завершення в Німеччині восьмого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», де не вдалося досягти згоди Німеччини на постачання Україні танків Leopard з інших країн.

До слова, Україні ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків – «Рамштайн-8»: Зеленський повідомив про результати (відео).

Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Як відомо, у Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками для України (відео).

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі «Рамштайн» прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні. Деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія

Читайте також: США та Німеччина грають у «наперстки»: хто першим передасть танки Україні
Теги: Джозеф Байден танки

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Політика

Україна отримає все необхідне: Байден запевнив у постачанні німецьких танків Leopard
Україна отримає все необхідне: Байден запевнив у постачанні німецьких танків Leopard
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