У Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками для України (відео)
Акція пройшла перед офісом канцлера Німеччини
У столиці Німеччини Берліні відбулася акція протесту через нерішучість німецького уряду у питанні поставок Україні бойових танків Leopard. Відео з події опублікували в соцмережах.
Українські активісти влаштували акцію у центрі Берліна перед відомством федерального канцлера Олафа Шольца, вимагаючи надати Україні танки. Організатори назвали акцію Free the Leopards! («Звільніть леопардів!»).
До українців доєдналися друзі з Німеччини, Польщі, Грузії та інших країн – загалом кількасот людей.
Several thousand protestors have gathered under the Bundestag building in Berlin against the German government's delay in supplying Ukraine with Leopard tanks. https://t.co/aL4J0Nv2ih pic.twitter.com/XezqSAH6N0— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2023
Учасники протесту дорікнули канцлеру гальмуванням питання надання Україні бойових танків. Крім того, вони нагадали, що українські воїни мужньо тримають лінію фронту і крок за кроком, місяць за місяцем звільняють українські землі.
«Ми кажемо: «Герої не вмирають», щоб нагадати, що їхня мужність і боротьба за свободу і демократію ніколи не будуть забуті. Але, на жаль, герої гинуть – щодня», – заявили представники громадської організації Vitsche Berlin, однієї з організаторів акції.
Учасники мітингу перед офісом глави уряду ФРН наголосили на тому, що від обстрілів також страждає українське цивільне населення, особливо на окупованих територіях та поблизу лінії фронту: села та міста постійно обстрілюються та знищуються.
Що потрібно Україні, аби звільнити людей від окупації з якомога меншими втратами? Бойові машини піхоти та бойові танки! Ми дякуємо уряду Німеччини за рішення нарешті надати БМП Marder Україні. Але нам також потрібні «Леопарди». Кожен день, який минає у роздумах – це день, коли гинуть люди; трагедії, яким можна було б запобігти.
Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.
Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі «Рамштайн» прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні. Деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія.
Коментарі — 0