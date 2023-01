У Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками для України (відео)

У столиці Німеччини Берліні відбулася акція протесту через нерішучість німецького уряду у питанні поставок Україні бойових танків Leopard. Відео з події опублікували в соцмережах.

Українські активісти влаштували акцію у центрі Берліна перед відомством федерального канцлера Олафа Шольца, вимагаючи надати Україні танки. Організатори назвали акцію Free the Leopards! («Звільніть леопардів!»).

До українців доєдналися друзі з Німеччини, Польщі, Грузії та інших країн – загалом кількасот людей.

