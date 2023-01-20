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У Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками для України (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками для України (відео)
Німеччина блокує передачу танків Leopard
фото з відкритих джерел

Акція пройшла перед офісом канцлера Німеччини

У столиці Німеччини Берліні відбулася акція протесту через нерішучість німецького уряду у питанні поставок Україні бойових танків Leopard. Відео з події опублікували в соцмережах.

Українські активісти влаштували акцію у центрі Берліна перед відомством федерального канцлера Олафа Шольца, вимагаючи надати Україні танки. Організатори назвали акцію Free the Leopards! («Звільніть леопардів!»).

Люди прийшли з українськими прапорами та підготували плакати
Люди прийшли з українськими прапорами та підготували плакати
фото з відкритих джерел

До українців доєдналися друзі з Німеччини, Польщі, Грузії та інших країн – загалом кількасот людей.

Учасники протесту дорікнули канцлеру гальмуванням питання надання Україні бойових танків. Крім того, вони нагадали, що українські воїни мужньо тримають лінію фронту і крок за кроком, місяць за місяцем звільняють українські землі.  

«Ми кажемо: «Герої не вмирають», щоб нагадати, що їхня мужність і боротьба за свободу і демократію ніколи не будуть забуті. Але, на жаль, герої гинуть – щодня», – заявили представники громадської організації Vitsche Berlin, однієї з організаторів акції. 

Учасники мітингу перед офісом глави уряду ФРН наголосили на тому, що від обстрілів також страждає українське цивільне населення, особливо на окупованих територіях та поблизу лінії фронту: села та міста постійно обстрілюються та знищуються. 

Що потрібно Україні, аби звільнити людей від окупації з якомога меншими втратами? Бойові машини піхоти та бойові танки! Ми дякуємо уряду Німеччини за рішення нарешті надати БМП Marder Україні. Але нам також потрібні «Леопарди». Кожен день, який минає у роздумах – це день, коли гинуть люди; трагедії, яким можна було б запобігти.

Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі «Рамштайн» прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні. Деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія

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Теги: Німеччина Берлін мітинг танки акція

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