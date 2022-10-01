Українські військові похизувались трофеями з Лиманського напрямку (фото)

Українські бійці оточили російське угрупування в районі Лимана та захопили ворожу техніку

Українські бійці оточили російське угрупування в районі Лимана. Російським військовим довелось тікати з окупованих територій, що призвело до втрати техніки окупантів. Про це повідомляє «Оперативний ЗСУ».

На фото танки російських загарбників з позначками «Z».

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Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.

Тим часом аналітики ISW розповіли, коли ЗСУ відвоюють Лиман.