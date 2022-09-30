Зрадник Царьов в істериці: ЗСУ зіпсують Путіну «велике свято»

Поки Путін готується святкувати незаконну анексію українських територій, ЗСУ взяли в оточення окупантів в Лимані

Українські війська загнали в «котел» головні сили 20-ї загальновійськової армії збройних сил РФ у районі Лиман-Ямпіль. Це відбувається на фоні того, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін має оголосити про анексію окупованих територій України. На критичну ситуацію для рашистів відреагував ексрегіонал Олег Царьов.

«Червоний Лиман у тактичному оточенні. Ще трохи і буде в повному. Зараз треба вирішувати чи деблокувати його, чи намагатися вивести з нього наші підрозділи. Рішення треба ухвалювати прямо зараз або буде пізно. Питання деблокування буде пов'язане із втратами. Наступати завжди набагато складніше, ніж оборонятися. Я хочу сказати, що доцільніше було своєчасно підсилити фланги, на це був місяць, ніж зараз відбивати вже зайняті ворогом населені пункти.

Залишити Лиман – це чергова втрата території, причому після Лимана під удар потрапить велика агломерація – Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Втрата великого населеного пункту в день підписання договорів про приєднання нових територій до Росії та пов'язаних із цим гулянь – не найкращий подарунок на свято від нашого міністерства оборони», – написав Царьов у своєму Телеграм-каналі.

Інформацію про те, що ЗСУ, ймовірно, взяли в оточення окупантів в Лимані підтвердив Інститут вивчення війни (ISW). «Українські війська прорвали оборону РФ у районі Ставок (за 10 км на північ від Лиману) і перерізали дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для росіян, які утримують лінію на захід від Лиману», – зазначили аналітики.

В ISW вказали, що підрозділи БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які тримали оборону в районі Дробишевого та Лимані, опинилися у «надзвичайно складній» ситуації.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор оголосить про анексію окупованих територій України. Для святкування Путін скликає депутатів Держдуми в Кремль.

Раніше СБУ оголосила підозру Царьову та ще двом можливим колаборантам. Ексрегіоналу і колишньому псевдоспікеру «парламенту Новоросії» загрожує довічне позбавлення волі. Раніше зрадник Царьов завив, якщо Україна звільнить всі території, Росія може розпастися.

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