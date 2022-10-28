Точний постріл ЗСУ: Кадиров підтвердив загибель десятків чеченських бойовиків

ЗСУ ліквідували 23 бійців одного з чеченських формувань, 58 отримали поранення

Пізно ввечері 27 жовтня голова Чечні Рамзан Кадиров у своєму офіційному Телеграм-каналі підтвердив, що на Херсонщині на початку цього тижня в результаті артобстрілу ЗСУ було вбито 23 бійців одного з чеченських формувань, 58 отримали поранення.

Зазначимо, що повідомлення про загибель чеченських військовослужбовців із зазначенням їхніх імен почали публікувати невдовзі після цього інциденту.

У своїй заяві з цього приводу Кадиров пише: «Чеченці беруть участь у джихаді, борючись проти сил іблісу. І якщо судилося впасти у священній війні, то це честь і велика радість для кожного справжнього мусульманина». Він стверджує, що було здійснено «акт відплати» і нібито у відповідь чеченці вбили «близько 70 бандерівців».

Нагадаємо, Служба безпеки Україні раніше оприлюднила відео допиту полоненого російського окупанта, який зізнався, що до відправки на війну проти України відбував покарання у в’язниці за убивство та був завербований до приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер».

Засновник ресурсу Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що диверсанти ПВК «Вагнер» розстрілюють мобілізованих на війну проти України зеків, якщо вони намагаються втекти із поля бою.

Також раніше у мережі з'явилося відео, як керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин поспілкувався з ув’язненими, які погодилися брати участь у спецоперації, втратили кінцівки та «отримали помилування».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин і афілійовані з «Вагнером» соціальні мережі все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів і суспільні проблеми, які можуть опосередковано підірвати правління Кремля.