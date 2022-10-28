ЗСУ виконали близько 130 вогневих завдань: головне про бої на півдні України (відео)

Збройні сили України знищили два склади з боєприпасами та ангар з ворожою технікою

Українські захисники та захисниці продовжують давати опір ворогу на Півдні. Зокрема наші воїни ліквідували 44 окупантів, знищили два ворожі склади з боєприпасами й ангар з технікою. Про це повідомило Оперативне командування «Південь». Ситуація на Південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою.

Ворожі обстріли на Півдні

Станом на 28 жовтня окупанти продовжують обстріли позицій наших військових з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Крім того, за допомогою РСЗВ та артилерійських снарядів різних калібрів окупанти атакували громади у:

Баштанському районі Миколаївської області;

Бериславському районі Херсонської області;

Нікопольському районі Дніпропетровської області.

На щастя, жертв унаслідок ворожих атак немає.

Ворожа авіація протягом доби завдала 6 ударів. У відповідь на це українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.

Втрати окупантів та успіхи ЗСУ

Ракетно-артилерійські підрозділи українських військ виконали близько 130 вогневих завдань по ворожих позиціях. До переліку ворожих втрат, крім збитих уранці ворожих літака й гелікоптера, додалися:

44 окупанти;

танк;

2 міномети;

3 одиниці автомобільної та броньованої техніки;

2 склади з боєприпасами;

ангар зі зброєю.

Крім того, ЗСУ влучили у понтонну переправу ворога, на якій в той час була техніка.

Загроза з Чорного моря

За даними ОК «Південь» у Чорному морі перебувають 11 російських кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Зокрема Росія утримує в морі чотири носії крилатих ракет «Калібр» – два підводні та два надводні. У готовності до запуску перебувають 24 ворожі ракети. Крім того, у морі перебувають два великі десантні кораблі.

Окупанти продовжують завдавати ракетно-артилерійських ударів по цивільних об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури, зберігається загроза і застосування дронів-камікадзе, зокрема і в масовій кількості. Тож не наражайте себе на небезпеку, будьте пильними, свідомими та обережними. Обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть власне життя та життя своїх близьких», – наголосили в ОК «Південь».

Нагадаємо, триває 247-ма доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.