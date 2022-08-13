Українські військові знищили «Град» окупантів (відео)

Також знищено склад із боєкомплектом ворога

Бійці зі складу Оперативного угруповання військ «Каховка» знищили на Херсонщині російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град». Про це повідомило Оперативне угруповання військ «Каховка».

Як зазначається у повідомленні, спочатку ЗСУ знищили російську РСЗВ БМ-21 «Град», а потім аеророзвідка помітила активність у заростях біля «Граду» та встановила, що там окупанти організували склад боєкомплекту.

Після цього артилеристи завдали нових ударів, знищивши снаряди до РСЗВ.

Нагадаємо, вчора ввечері в окупованій Новій Каховці лунали сильні вибухи. У місцевих пабліках писали, що спрацювало ППО окупантів, але є і «прильоти» по рашистам.

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 200 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 43 200 рашистів.