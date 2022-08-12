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Бійці ЗСУ знищили понад 43 тис. окупантів, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бійці ЗСУ знищили понад 43 тис. окупантів, – Генштаб
Українські бійці вже знищили 4108 бойових броньованих машин РФ
фото з відкритих джерел

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 200 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 43 200 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 43200 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1849 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 4108 (+8) од;
  • артилерійських систем – 975 (+1) од;
  • РСЗВ – 261 (+0) од;
  • засоби ППО – 136 (+2) од;
  • літаків – 233 (+1) од;
  • гелікоптерів – 193 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6);
  • крилаті ракети – 185 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3021 (+3) од;
  • спеціальна техніка – 90 (+0).
Втрати окупантів станом на 12 серпня
Втрати окупантів станом на 12 серпня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 170-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.

Теги: Україна ЗСУ окупанти росія війна в Україні війна

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