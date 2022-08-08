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На Бахмутському напрямку воїни знищили три розвідгрупи окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Бахмутському напрямку воїни знищили три розвідгрупи окупантів
Розвідувальні групи противника були виявлені
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог провів декілька безуспішних штурмів під Бахмутом

Російські окупаційні війська продовжують ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 8 серпня.

Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Часів Яр, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Білогорівка та Бахмутське. Задіяв авіацію неподалік Бахмута, Яковлівки та Зайцевого.

Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить все можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам найбільших втрат. Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Бахмутське та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і багато життів.

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Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ Генштаб Донеччина

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