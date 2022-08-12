Вибухи на авіабазі в Криму: ЗМІ підрахували вартість знищених літаків

Вибухи, щ знищили літаки на авіабазі в Криму, прогриміли 9 серпня

Збитки від вибухів на аеродромі «Саки» можуть сягати $850 млн

Внаслідок вибухів на аеродромі біля Новофедорівки в окупованому Криму було знищено від восьми до 24 одиниць російської авіатехніки. Видання Forbes порахувало їхню вартість залежно від кількості та класифікації.

За даними видання, перед вибухами на аеродромі розміщувалася авіатехніка вартістю $650-850 млн.

Згідно з підрахунками, орієнтовна вартість російських літаків складає:

Су-30СМ – $50 млн;

Су-24МР – $6 млн;

Іл-76 – $86 млн.

У деяких випадках можуть бути обставини, які значно впливають на ціну окремих одиниць, зазначає видання.

Додамо, як повідомив раніше телеканал CNN, під час вибухів на аеродромі в окупованому Криму Росія втратила не менше семи військових літаків – найбільше за раз з часів Другої світової війни. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, на аеродромі могло бути знищено приблизно десять літаків країни-терориста.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Раніше у мережі зʼявилися перші супутникові знімки наслідків вибухів на військовому аеродромі «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму.