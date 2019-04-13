На Донбасі викрили комбата-хабарника



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Майора затримали на отриманні чергового хабаря в розмірі 4 тис. гривень

У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі викрили командира батальйону, який систематично вимагав хабарі, повідомляють в штабі ООС.

Правоохоронці встановили, що командир зведеного батальйону охорони 101-ї бригади охорони майор Ч. отримував від підлеглих військовослужбовців грошові кошти за невжиття заходів реагування щодо надуманих фактів порушення ними військової дисципліни, непритягнення до адміністративної відповідальності правами командування військової частини.

12 квітня після одержання чергової неправомірної вигоди в сумі 4 тис. гривень від одного з військовослужбовців. Кошти виявлено та вилучено під час проведення обшуку службового кабінету.

Корупціонера затримано в порядку ст. 208 КПК України.