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    Суспільство

    На Донбасі викрили комбата-хабарника

    • Розсилка
    На Донбасі викрили комбата-хабарника

    Майора затримали на отриманні чергового хабаря в розмірі 4 тис. гривень

    У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі викрили командира батальйону, який систематично вимагав хабарі, повідомляють в штабі ООС.

    Правоохоронці встановили, що командир зведеного батальйону охорони 101-ї бригади охорони майор Ч. отримував від підлеглих військовослужбовців грошові кошти за невжиття заходів реагування щодо надуманих фактів порушення ними військової дисципліни, непритягнення до адміністративної відповідальності правами командування військової частини.

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    12 квітня після одержання чергової неправомірної вигоди в сумі 4 тис. гривень від одного з військовослужбовців. Кошти виявлено та вилучено під час проведення обшуку службового кабінету.

    Корупціонера затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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