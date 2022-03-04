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    Події в Україні

    Українські військові збили ворожий вертоліт під Волновахою

    Вертоліт відправився слідом за збитим літаком&nbsp; - Українські військові збили ворожий вертоліт під Волновахою
    Вертоліт відправився слідом за збитим літаком 
    фото:t.me/Pravda_Gerashchenko

    Вертоліт прилетів, щоб евакуювати пілота літака СУ-25

    Українські військові сьогодні, 4 березня, збили російський вертоліт Мі-8 під Волновахою Донецької області. Він прилетів, щоб евакуювати пілота літака СУ-25, який раніше збили ЗСУ. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram.

    «За пілотом збитого під Волновахою літака РФ прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх теж приземлили. Чекаємо ще», – написав він.

    Нагадаємо, сьогодні у небі над Волновахою збито черговий літак ворогів. Відомо, що цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався.

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    Теги: ЗСУ війна літак вертоліт військові #stoprussia
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    Українські військові збили ворожий вертоліт під Волновахою