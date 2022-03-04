Українські військові збили ворожий вертоліт під Волновахою

Вертоліт прилетів, щоб евакуювати пілота літака СУ-25

Українські військові сьогодні, 4 березня, збили російський вертоліт Мі-8 під Волновахою Донецької області. Він прилетів, щоб евакуювати пілота літака СУ-25, який раніше збили ЗСУ. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram.

«За пілотом збитого під Волновахою літака РФ прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх теж приземлили. Чекаємо ще», – написав він.

Нагадаємо, сьогодні у небі над Волновахою збито черговий літак ворогів. Відомо, що цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався.