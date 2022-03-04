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    Рада ООН схвалила резолюцію щодо розслідування злочинів Росії

    Правозахисний орган ООН схвалив розслідування порушень з боку Росії в Україні - Рада ООН схвалила резолюцію щодо розслідування злочинів Росії
    Правозахисний орган ООН схвалив розслідування порушень з боку Росії в Україні
    фото: reuters.com

    Проти проголосували лише дві країни

    Рада Організації Об’єднаних Націй з прав людини – міжнародний правозахисний орган в системі ООН – схвалила резолюцію про засудження порушень прав людини під час російського нападу на Україну. Як пише Reuters, буде створено спеціальну комісію для розслідування злочинів Росії.

    За ухвалену резолюцію проголосували 32 члени Ради, проти – Росія та Еритрея, 13 утрималися.

    Рішення Ради дають важливий політичний сигнал і можуть дозволяти проводити відповідні розслідування.

    Президент Володимир Зеленський привітав заснування Радою ООН з прав людини міжнародної комісії з розслідування фактів російських воєнних злочинів проти українців. Він зазначив, що докази будуть задокументовані для використання в міжнародних судах: «Російські воєнні злочинці будуть покарані».

    Делегат РФ Євгеній Устинов заявив Раді, що прихильники резолюції «будуть використовувати будь-які засоби, щоб звинуватити Росію».

    Тим часом до України виїхали слідчі трибуналу в Гаазі. Головний прокурор гаазького трибуналу Карім Хан дав зрозуміти, що дії російської сторони підпадають під юрисдикцію ICC.

    Суд у Гаазі призначив дату слухання щодо геноциду за позовом України проти Росії. Слухання відбудуться 7 і 8 березня.

    Трибунал в Гаазі почав розслідування військових злочинів Росії через її напад на Україну.

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    Теги: Росія суд ООН війна розслідування Україна права людини трибунал
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    Рада ООН схвалила резолюцію щодо розслідування злочинів Росії