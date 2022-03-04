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    Події в Україні

    Агресор відключив на Херсонщині мережі Vodafone та Київстар

    Мобільні оператори Vodafone та Київстар наразі не працюють у Херсоні - Агресор відключив на Херсонщині мережі Vodafone та Київстар
    Мобільні оператори Vodafone та Київстар наразі не працюють у Херсоні
    фото: pixabay

    Наразі в області працює лише WiFi

    На Херсонщині окупанти відключили дві мобільні мережі: Vodafone та Київстар. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута у Телеграм-каналі.

    «Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар на території всієї Херсонщини», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що наразі працює лише WiFi.

    Нагадаємо, радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про бойові успіхи української армії у Херсоні, який тимчасово заблокували російські війська. Також Із Генічеська у бік Херсона вирушила колона із «гуманітарною допомогою». Її супроводжують знімальні групи російських телеканалів.У Херсоні знімальні групи 4 березня будуть знімати постановочні сюжети про «любов херсонців до росіян». За це їм роздаватимуть продуктові набори.

    Як повідомляв «Главком», 3 березня у Херсоні окупанти захопили місцеву телевежу, у місті відключено українські канали цифрового телебачення.

    Теги: Росія окупанти телебачення війна мобільні оператори Vodafone радник Київстар #stoprussia
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    Агресор відключив на Херсонщині мережі Vodafone та Київстар