Агресор відключив на Херсонщині мережі Vodafone та Київстар

Мобільні оператори Vodafone та Київстар наразі не працюють у Херсоні

Наразі в області працює лише WiFi

На Херсонщині окупанти відключили дві мобільні мережі: Vodafone та Київстар. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута у Телеграм-каналі.

«Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар на території всієї Херсонщини», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі працює лише WiFi.

Нагадаємо, радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про бойові успіхи української армії у Херсоні, який тимчасово заблокували російські війська. Також Із Генічеська у бік Херсона вирушила колона із «гуманітарною допомогою». Її супроводжують знімальні групи російських телеканалів.У Херсоні знімальні групи 4 березня будуть знімати постановочні сюжети про «любов херсонців до росіян». За це їм роздаватимуть продуктові набори.

Як повідомляв «Главком», 3 березня у Херсоні окупанти захопили місцеву телевежу, у місті відключено українські канали цифрового телебачення.