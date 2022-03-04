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    Думки вголос

    Тільки війна може зупинити Росію

    Україна бореться за виживання своєї нації та за мир в Європі - Тільки війна може зупинити Росію
    Україна бореться за виживання своєї нації та за мир в Європі

    Якщо Європа не зупине Путіна в Україні, все одно доведеться вести війну, але в наших країнах

    Санкції не зупинять Путіна, якими б вони не були. Вони необхідні, але без будь-яких винятків, як-от тих, які ми бачимо у відключеннях SWIFT або в енергетичному секторі та банках, які його обслуговують...

    Тільки війна, яка вже розпочата, може зупинити нову війну. Немає потреби прикидатися і намагатися заспокоїти нашу совість, не постачаючи Україні нічого, окрім зброї, причому надто пізно. Народ України воює за нас, а діти України захищають нас від путінського божевілля.

    Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже звучить пафосно і показує боягузтво Заходу.

    Путін це теж бачить. Хоча він швидко вчиться, Захід досі не розуміє, що в Україні йде європейська війна. Або ти береш участь у цьому і борешся з агресором, або стаєш співучасником військових злочинів, просто стоячи і спостерігаючи, як нищиться Україна та її народ. Так, співучасник.

    Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну, але в наших країнах.

    Україна просить реальної допомоги, а ми дивимося, як на наших телеекранах зносяться житлові квартали, і весь час говоримо, що «сильно підтримуємо Україну».

    Мені соромно чути, як лідери та чиновники НАТО бурмочуть, що вони «не можуть вплутуватися в конфлікт». Але ж ми зробили це в Сирії, Лівії, Африці, Югославії та Афганістані, чи не так?

    Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та за мир в Європі. Ми будемо продовжувати дивитися, як руйнується незалежна держава?

    Слава Україні! Слава її героям, а поки тільки її героям, бо інших на горизонті немає.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: НАТО санкції війна Путін Європа держава Україна
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    Тільки війна може зупинити Росію