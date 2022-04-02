Українські вояки у незвичний спосіб знищили два вертольоти Мі-8 (відео)

Повітряні цілі ліквідували за допомогою переносного протитанкового ракетного комплексу «Корсар»

На Харківщині Збройні сили України у незвичний спосіб знищили 2 російських транспортно-бойових вертольотів Мі-8. Їх ліквідували розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу «Корсар». Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Як зазначають самі військові, це перший випадок, коли з ПТРК успішно знищили повітряну ціль. Це вкотре засвідчує професіоналізм наших Збройний Сил України і недолугість росіян», – пояснив Синєгубов.

Як повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, після ураження ракетою некерований повітряний противник, завалившись набік при падінні зіштовхнувся зі своїм же гвинтокрилом, що летів позаду.

На відео палають вертольоти противника після «успішного» приземлення.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу російські війська нанесли близько 39 ударів із артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки.

Генштаб повідомляв, що на Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, триває 38 доба повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України. З 24 лютого по 2 квітня ворог втратив близько 17800 осіб особового складу та 143 літаки.