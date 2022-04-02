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    Думки вголос

    Росія – імперія дикунів на чолі з божевільним вождем-людожером

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Російські пропагандисти обурюються, як посміла Україна обстріляти нафтобазу у Білгороді - Росія – імперія дикунів на чолі з божевільним вождем-людожером
    Російські пропагандисти обурюються, як посміла Україна обстріляти нафтобазу у Білгороді

    У імперії людожерів відсутні будь-які шанси на перемогу

    Мовою оригіналу

    Империя дикарей

    Пропагандисты возмущаются, как посмела Украина обстрелять нефтебазу в Белгороде. То есть им, подлецам можно больше месяца утюжить бомбами Украину, сравнивать с землей города, убивать тысячи мирных жителей. А отвечать им – не смей.

    Это типичная логика коллониальной войны. Российские власти воспринимают Украину как взбунатавшуюся колонию, а украинцев как непокорных зулусов, которых надо кнутом загнать на плантации. Колонизаторам можно убивать зулусов тысячами, но разве могут зулусы обстреливать Манчестер?

    Путинская Россия думает, что она империя. Но она – просто очень большое племя дикарей во главе со спятившим вождем-людоедом.

    А противостоит ей свободный европейский народ, защищающий свои права и землю. У империи людоедов нет никаких шансов.

    Апдейт. Пишут, что, возможно, этот обстрел – российская провокация. Все возможно. Смысл поста в любом случае это никак не меняет.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Росія – імперія дикунів на чолі з божевільним вождем-людожером