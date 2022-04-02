Росія – імперія дикунів на чолі з божевільним вождем-людожером

У імперії людожерів відсутні будь-які шанси на перемогу

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Империя дикарей

Пропагандисты возмущаются, как посмела Украина обстрелять нефтебазу в Белгороде. То есть им, подлецам можно больше месяца утюжить бомбами Украину, сравнивать с землей города, убивать тысячи мирных жителей. А отвечать им – не смей.

Это типичная логика коллониальной войны. Российские власти воспринимают Украину как взбунатавшуюся колонию, а украинцев как непокорных зулусов, которых надо кнутом загнать на плантации. Колонизаторам можно убивать зулусов тысячами, но разве могут зулусы обстреливать Манчестер?

Путинская Россия думает, что она империя. Но она – просто очень большое племя дикарей во главе со спятившим вождем-людоедом.

А противостоит ей свободный европейский народ, защищающий свои права и землю. У империи людоедов нет никаких шансов.

Апдейт. Пишут, что, возможно, этот обстрел – российская провокация. Все возможно. Смысл поста в любом случае это никак не меняет.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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