Росія – імперія дикунів на чолі з божевільним вождем-людожером
У імперії людожерів відсутні будь-які шанси на перемогу
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Империя дикарей
Пропагандисты возмущаются, как посмела Украина обстрелять нефтебазу в Белгороде. То есть им, подлецам можно больше месяца утюжить бомбами Украину, сравнивать с землей города, убивать тысячи мирных жителей. А отвечать им – не смей.
Это типичная логика коллониальной войны. Российские власти воспринимают Украину как взбунатавшуюся колонию, а украинцев как непокорных зулусов, которых надо кнутом загнать на плантации. Колонизаторам можно убивать зулусов тысячами, но разве могут зулусы обстреливать Манчестер?
Путинская Россия думает, что она империя. Но она – просто очень большое племя дикарей во главе со спятившим вождем-людоедом.
А противостоит ей свободный европейский народ, защищающий свои права и землю. У империи людоедов нет никаких шансов.
Апдейт. Пишут, что, возможно, этот обстрел – российская провокация. Все возможно. Смысл поста в любом случае это никак не меняет.
Джерело: блог Ігора Ейдмана