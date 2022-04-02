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    Гендиректор російської авіабудівної корпорації «Сухой» пішов у відставку через війну з Україною

    Гендиректор російської авіабудівної корпорації «Сухой» пішов у відставку через війну з Україною
    фото: sukhoi.org

    Компанія «Сухой» виробляє бойові літаки, задіяні в бомбардуваннях території України

    Генеральний директор російської компанії «Сухой», яка виробляє бойові літаки, що бомбардують територію України, подав у відставку. Юрій Слюсар засудив війну проти України. Про це повідомляє пресслужба компанії «Сухой».

    «Проведення спецоперації в Україні стало для мене межею, яку я не можу перейти на посаді Генерального директора АТ «АХК «Сухой». Для мене було честю очолювати такий колектив із великою історією. Я не можу і не бажаю стояти біля керма компанії, яка сьогодні створює Зброю для вбивства мирних громадян. Я не хочу бути причетною до знищення славного імені «Сухой», а також не поділяю рішень, які зараз виходять з кабінетів керівників Російської Федерації.

    На тлі критичних санкцій з боку Заходу щодо багатьох компаній Росії, у тому числі і АТ «Сухой», ми не зможемо вести діяльність на колишніх потужностях, а також утримувати кількість співробітників. Для мене це ключовий момент: ухвалення рішень про звільнення співробітників та конструкторів, це фінал історії «Сухого». Я не можу дивитися як знищують колір російського авіапрому внаслідок недалекоглядних рішень уряду нашої Батьківщини»», – йдеться у тексті заяви.

    Також Слюсар попросив вважати його заяву офіційною позицією звільнення з посади.

    «Прошу вважати цю заяву моєю офіційною позицією щодо звільнення з посади Генерального директора ПАТ «ОАК» – керуючої компанії АТ «АХК «Сухой».

    Нагадаємо, командир літака російської авіакомпанії «Победа» засудив агресію РФ проти України. До слова, російський мільярдер, засновник Tinkoff Bank Олег Тіньков засудив вторгнення РФ в Україну. Як повідомлялося, російська оперна співачка Анна Нетребко, яка була довіреною особою президента Росії Володимира Путіна на виборах, отримала від нього нагороди і фотографувалася з атрибутами так званої «Новоросії» в окупованому Донецьку, вирішила публічно засудити війну з Україною.

    Теги: росія окупанти війна літак Україна окупація #stoprussia
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    Гендиректор російської авіабудівної корпорації «Сухой» пішов у відставку через війну з Україною