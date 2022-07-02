  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Українські захисники знищили колону російської техніки під Лисичанськом (відео)
рус
    Події в Україні

    Українські захисники знищили колону російської техніки під Лисичанськом (відео)

    Українські захисники знищили колону російської техніки під Лисичанськом (відео)
    фото скріншот відео

    Відео ліквідації ворожої техніку було знято із дрона

    Українські захисники завдали нищівного удару по колоні російських військ на підступах до Лисичанська, де тривають жорсткі бої. Відео роботи ЗСУ оприлюднив у себе у твіттері фонд «Повернись живим».

    Відео зняв дрон, який команда передала на потреби армії. «Так росіяни горіли днями поблизу Лисичанська», – йдеться у повідомленні.

    Також повідомлялося, що у районі Благодатного в Миколаївській області українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 2 липня
    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські захисники знищили колону російської техніки під Лисичанськом (відео)