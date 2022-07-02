Українські захисники знищили колону російської техніки під Лисичанськом (відео)
Відео ліквідації ворожої техніку було знято із дрона
Українські захисники завдали нищівного удару по колоні російських військ на підступах до Лисичанська, де тривають жорсткі бої. Відео роботи ЗСУ оприлюднив у себе у твіттері фонд «Повернись живим».
Відео зняв дрон, який команда передала на потреби армії. «Так росіяни горіли днями поблизу Лисичанська», – йдеться у повідомленні.
Так росіяни горіли днями поблизу Лисичанська.— Повернись живим (@BackAndAlive) July 2, 2022
Відео зняте з коптера, який передав ЗСУ наш Фонд pic.twitter.com/DORH7HVf95
Також повідомлялося, що у районі Благодатного в Миколаївській області українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту.