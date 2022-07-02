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    Події в Україні

    Дніпропетровщина: у Павлограді на підприємстві сталася масштабна пожежа

    Сьогодні рашисти обстріляли Павлоград - Дніпропетровщина: у Павлограді на підприємстві сталася масштабна пожежа
    Сьогодні рашисти обстріляли Павлоград
    фото: ДСНС

    Рятувальники боролися з вогнем понад дві години

    У Павлограді на Дніпропетровщині виникла пожежа на одному із підприємств. Вогонь уже вдалося погасити, однак причини займання поки що невідомі.Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

    «Рятувальники пожежу загасили. Боролися з вогнем майже дві години. Ніхто з людей не постраждав. Зараз на місці працює комісія – фахівці з'ясовують причини загорання», – йдеться у повідомленні.

    Раніше в телеграмі Павлоградської міської ради була оприлюднена інформація про ракетний удар по місту. Місцеві жителі повідомляли, що чули вибух.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.

    Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.

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    Теги: пожежа росія окупанти війна рятувальники Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Дніпропетровщина: у Павлограді на підприємстві сталася масштабна пожежа