ЗСУ вдарили по опорному пункту окупантів під Миколаєвом

Ворог зазнав значних втрат

У районі Благодатного в Миколаївській області українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту. Про це повідомляє ОК «Південь».

«Потужності противника скорочено на 1 зенітно-ракетний комплекс «ТорМ1», 2 бойові машини піхоти та десяток окупантів, решта результатів дорозвідується», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на світанку на Миколаїв ворог спрямував 10 ракет типу «Онікс», випущених з ракетного комплексу «Бастіон» на окупованій Херсонщині. «Вкотре атаковано об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста, а також зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у передмісті. Інформація про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих уточнюється», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня вранці по Миколаєву було завдано 12 ракетних ударів. Також сьогодні близько 4 ранку жителі Харкова чули звуки вибухів. У регіоні оголосили повітряну тривогу.