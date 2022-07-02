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    Події в Україні

    ЗСУ вдарили по опорному пункту окупантів під Миколаєвом

    ЗСУ вдарили по опорному пункту окупантів під Миколаєвом
    фото: wikipedia.org

    Ворог зазнав значних втрат

    У районі Благодатного в Миколаївській області українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту. Про це повідомляє ОК «Південь».

    «Потужності противника скорочено на 1 зенітно-ракетний комплекс «ТорМ1», 2 бойові машини піхоти та десяток окупантів, решта результатів дорозвідується», – йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що на світанку на Миколаїв ворог спрямував 10 ракет типу «Онікс», випущених з ракетного комплексу «Бастіон» на окупованій Херсонщині. «Вкотре атаковано об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста, а також зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у передмісті. Інформація про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих уточнюється», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, 1 липня вранці по Миколаєву було завдано 12 ракетних ударів. Також сьогодні близько 4 ранку жителі Харкова чули звуки вибухів. У регіоні оголосили повітряну тривогу.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Миколаївщина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ вдарили по опорному пункту окупантів під Миколаєвом