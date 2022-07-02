Відпочивальники підірвалися на міні у курортному селищі Одещини
Один чоловік загинув, його товариш отримав контузію
На одному із пляжів Одещини чоловіки вирішили відпочити та запливли у море всупереч забороні і попередженню про мінну небезпеку. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
Інцидент трапився у курортному селищі Кароліно-Бугаз.
Один з відпочивальників загинув, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився.
Нагадаємо, у неділю, 26 червня, селі Заградівка Херсонської області 53-річний місцевий мешканець підірвався на касетному снаряді.
у Золочівській громаді на Харківщині сім'я, намагаючись виїхати з окупованого села, підірвалася на ворожій міні. Чоловік загинув, а його дружина отримала травми.
Також на пляжі Одещини підірвався відпочивальник: подробиці інциденту (відео).