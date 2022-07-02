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    Новини

    Відпочивальники підірвалися на міні у курортному селищі Одещини

    Чоловіки вирішили скупатися попри мінну небезпеку&nbsp; - Відпочивальники підірвалися на міні у курортному селищі Одещини
    Чоловіки вирішили скупатися попри мінну небезпеку 
    фото з відкритих джерел

    Один чоловік загинув, його товариш отримав контузію

    На одному із пляжів Одещини чоловіки вирішили відпочити та запливли у море всупереч забороні і попередженню про мінну небезпеку. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    Інцидент трапився у курортному селищі Кароліно-Бугаз.

    Один з відпочивальників загинув, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився.

    Нагадаємо, у неділю, 26 червня, селі Заградівка Херсонської області 53-річний місцевий мешканець підірвався на касетному снаряді.

    у Золочівській громаді на Харківщині сім'я, намагаючись виїхати з окупованого села, підірвалася на ворожій міні. Чоловік загинув, а його дружина отримала травми.

    Також на пляжі Одещини підірвався відпочивальник: подробиці інциденту (відео).

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна пляжі Україна чоловік дружина окупація море #stoprussia
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    Відпочивальники підірвалися на міні у курортному селищі Одещини