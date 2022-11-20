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Українці бігтимуть та збиратимуть гроші для зенітників

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Українці бігтимуть та збиратимуть гроші для зенітників
Українці бігтимуть за ЗСУ
фото з відкритих джерел

Відкрито реєстрацію на наш вже шостий онлайн-забіг «ЗРВ ЗСУ Run v6»

Спортивна організація Squad проводить волонтерський онлайн-забіг у підтримку ЗСУ, зібрані кошти скерують на потреби військових, передає «Главком».

«Відкриваємо реєстрацію на наш вже шостий онлайн-забіг «ЗРВ ЗСУ Run v6», який дуже б хотілось присвятити найбоєздатнішому елітному підрозділу не тільки в Україні, а й в цілому світі, найкращих захисників та захисниць України, нашого з вами спокою та миру – полку НГУ «Азов»!», – сказано в повідомленні.

Українці бігтимуть та збиратимуть гроші для зенітників фото 1

Новий забіг організатори присвячують воїнам полку й Азов й відкривають збір коштів на потреби українських воїнів.

Гроші підуть на закупівлю обладнання воїнам Зенітної Ракетної бригади імені Пилипа Орлика, в/ч А 2183, які захищають наше небо від крилатих ракет, БПЛА, літаків та гвинтокрилів.

Учасники можуть пробігти дистанцію будь-де в Україні та за її межами, з 19 до 27 листопада 2022 року включно. Кожен фінішер отримує тематичну медаль та іменний стартовий номер.

Для реєстрації на забіг, потрібно заповнити форму й обрати свою дистанцію 5 км, 10 чи 21, а також сплатити благодійний стартовий внесок на реквізити організації.

Нагадаємо, у Литві зібрали $250 тис. на другий морський дрон для України

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про формування в Україні спеціального морського флоту, що складатиметься зі 100 морських дронів. Відомо, що морські дрони захистять Україну від російських ракет та допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден

Мінцифри повідомляє, що вартість одного дрона складає 10 млн грн. За один день планується зібрати кошти на 10 безпілотних надводних апаратів.

За кілька годин українці зібрали кошти на перший морський дрон. Він матиме символічну назву – «Херсон».

Збір триває на фандрейзинговій платформі United24.

Теги: Херсон українці президент гроші

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