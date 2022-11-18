Катар витратив на організацію мундіалю шалені гроші: оприлюднено цифри
Місто Лусаїл було побудоване спеціально під Чемпіонат світу
Катар проведе найдорожчий чемпіонат світу в історії. У відкритих джерелах повідомляється, що витрати на його організацію становили $220 млрд. Про це повідомляє «Главком».
З цієї суми до $10 млрд було витрачено на будівництво стадіонів, решта пішла на інфраструктуру. Вінцем робіт стало окреме місто Лусаїл, яке було побудоване спеціально під ЧС-2022.
Для порівняння: на попередній ЧС-2018 Росія витратила, за різними даними, від $11,6 до $14,2 млрд – у 15-20 разів менше. А найдорожчим для організаторів виявився ЧС-2014 у Бразилії, тоді країні довелося витратити $15 млрд.
Чемпіонат світу стартує 20 листопада матчем Катар – Еквадор.
Раніше стало відомо, хто в Україні транслюватиме Чемпіонат світу з футболу.
Також повідомлялось, що Дуа Ліпа відмовилася виступати на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу.
Нагадаємо, президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.
Відзначимо, що УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.
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