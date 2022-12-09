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Українця у Москві кинули до в’язниці за використання GPS-трекера

Альона Боженко
glavcom.ua
Українця у Москві кинули до в’язниці за використання GPS-трекера
У Москві українця засудили до трьох років колонії за купівлю GPS-трекера
фото ілюстративне

Українця російські поліцейські запідозрили у спробі негласного стеження 

Дорогомиловський районний суд Москви засудив до 3 років колонії суворого режиму громадянина України Олексія Пасічника за придбання GPS-трекера для використання в особистому автомобілі для охоронних потреб.  Про таке рішення суду повідомляють російські пропагандисти.

За інформацією російських ЗМІ, проблеми із правосуддям РФ в українця почалися в березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення військ РФ до України. Пасічника затримала в Москві поліція, висунувши йому спершу звинувачення в порушенні міграційного законодавства та непокорі вимогам поліції.

Після цього проти нього було порушено кримінальну справу, оскільки в його автомобілі виявили GPS-трекер Mini A8.

На суді Пасічник стверджував, що купив цей прилад за 5 тисяч рублів (майже три тисячі гривень), щоб знайти автомобіль у разі його викрадення. Однак російський суд вирішив, що звинувачений придбав пристрій для негласного стеження. 

За статтею 138.1 КК РФ українцеві присудили три роки суворого режиму.

Нагадаємо, раніше у Москві поліція затримала жінку, яка слухала гімн України у себе у помешканні.

Читайте також: Затримання «українських агентів»: як російська пропаганда осоромилася із відео
Теги: росія Москва українці поліція

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