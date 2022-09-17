У Москві поліція затримала жінку, яка слухала гімн України у себе у квартирі

Скаргу на жінку написали її сусіди

У Москві поліція затримала жінку, яка слухала гімн України у себе у помешканні. Про це пише «ОВД-Інфо».

Затримання відбулося ще 11 вересня. Того дня ввечері у квартирі жінки вимкнулося світло, і вона відчинила двері квартири, щоб вийти у під'їзд та перевірити щиток. У цей момент до неї вломилися двоє озброєних поліцейських. Вони штовхнули жінку до стіни і вимагали поїхати з ними до відділку.

У відділі поліції з неї зняли відбитки пальців. Під час виконання процедури поліцейські кричали на жінку та ображали її за те, що вона неправильно поклала руки на сканер. Коли жінка сказала, що погано бачить, бо не встигла надіти лінзи, один із поліцейських почав загрожувати їй повною втратою зору. Після цього він назвав її «тупою» і збив з її голови кепку.

Згодом стало відомо, що скаргу на жінку написали її сусіди. Після складання протоколу про затримання її відпустили із зобов'язанням про явку. Протокол про правопорушення складено не було. Поліція вимагала від жінки, щоб вона з'явилася у відділ вже наступного дня.

Коли вона прийшла, то поліцейський сказав, що вона має поставити на заставку телефону російський прапор, нашити на рюкзак символіку Z та V, повісити на нього георгіївські стрічки та вступити до партії «Єдина Росія».

До слова, в окупованому російськими військами Маріуполі місцеві мешканці заспівали гімн України.