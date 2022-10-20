«Укренерго» попереджає про вимушене відключення світла у кількох областях

Коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж

Через різке збільшення рівня споживання електроенергії світло вимкнуть у Харківській, Сумській та Полтавській областях

Ще у трьох областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

«Шановні споживачі! Через різке збільшення рівня споживання електроенергії Диспетчерській центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях», – йдеться в повідомленні.

Коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго).

Раніше «Укренерго» звернулося із терміновим проханням до жителів Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей.

Нагадаємо, сьогодні по всій Україні запроваджуються заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано із дефіцитом потужності в системі внаслідок ракетних обстрілів російськими терористами енергетичної інфраструктури країни. ДТЕК Київські регіональні електромережі оприлюднило графік часткового тимчасового відключення споживачів у столиці та області.

ДТЕК «Київські регіональні електромережі» повідомляє, що через значні руйнування енергетичної інфраструктури «Укренерго» впровадило стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області з 12:58 20 жовтня.

«Відключення відбуватиметься для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак воно може повторитись протягом доби через 4 години, якщо Укренерго не відмінить застосування стабілізаційних відключень. Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00», – йдеться у повідомленні.

Список вулиць, котрих може стосуватися таке відключення, розміщений на сайті компанії.