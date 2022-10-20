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«Укренерго» звернулося із терміновим проханням до жителів чотирьох областей

Надія Клочко
glavcom.ua
«Укренерго» звернулося із терміновим проханням до жителів чотирьох областей
фото з відкритих джерел

Жителів Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей закликають терміново зменшити споживання електроенергії

В центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

«Укренерго» закликає мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії.

«Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання», – наголошується у повідомленні.

У компанії нагадали, що рішення, коли відключать ту чи іншу вулицю у населених пунктах, ухвалює оператор розподільчих мереж (обленерго).

ДТЕК «Київські регіональні електромережі» повідомляє, що через значні руйнування енергетичної інфраструктури «Укренерго» впровадило стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області з 12:58 20 жовтня.

«Відключення відбуватиметься для кожного клієнта не  більше, ніж 4 години. Однак воно може повторитись протягом доби через 4 години, якщо Укренерго не відмінить застосування стабілізаційних відключень. Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10 до 14 ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня,  повторне відключення буде з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00», – йдеться у повідомленні.

Список вулиць, котрих може стосуватися таке відключення, розміщений на сайті компанії.  

Сьогодні по всій Україні запроваджуються заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано із дефіцитом потужності в системі внаслідок ракетних обстрілів російськими терористами енергетичної інфраструктури країни. ДТЕК Київські регіональні електромережі оприлюднило графік часткового тимчасового відключення споживачів у столиці та області.

 

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