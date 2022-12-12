Усі електростанції ДТЕК в Україні зазнали атак рашистів: коли їх вдасться відновити

Збитки сягають мільярдів, на відновлення енергосистеми до рівня, який був до війни, потрібні роки

В Україні всі електростанції ДТЕК, окрім атомних, зазнали обстрілів рашистів. Про це повідомив гендиректор приватної енергокомпанії «ДТЕК Енерго» Ільдар Салєєв в інтерв'ю Forbes. За його словами, ступінь пошкодження електростанцій різний, однак детальну інформацію він не розголошує через питання безпеки.

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«Щоб відновити енергосистему до довоєнного рівня – потрібні роки, проте наше завдання – бути максимально готовими до наступного опалювального сезону», – каже Ільдар Салєєв.

Інший фронт робіт – якнайшвидше відновлення зруйнованого. Тут енергетики впираються у наявність запчастин та обладнання, адже резерви практично вичерпані.

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«Намагаємось придбати і задіяти нове обладнання якомога швидше. Але постає питання грошей і часу. Вартість автотрансформатора може сягати $5 млн. Строк виготовлення – від шести місяців. Україні зараз потрібні десятки трансформаторів. Грошей немає. За 10 місяців 2022 року збиток теплової генерації «ДТЕК Енерго» – 17,6 млрд грн. На кінець року прогнозуємо збиток під 20 млрд грн. Це буде рекордний збиток компанії», – каже гендиректор.

Нагадаємо, станом на ранок 12 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго». Повідомляється, що руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи.

Тим часом із США Україна може отримати елементи для відновлення інфраструктури. Їх важливо отримати швидко, щоб не замерзнути.