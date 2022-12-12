«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням

Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії

На Одещині ситуація все ще складна

Станом на ранок 12 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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«За минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки – вже восьма масована ракетна атака у понеділок 5 грудня та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні», – зазначає оператор.

Повідомляється, що руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи.

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На Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває.

«Бригади «Укренерго», генерації та обленерго спільно працюють над усуненням наслідків російських атак на енергетичну систему України. Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом). Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням», – додали в «Укренерго».

Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. При перевищенні доведених лімітів, застосовуються аварійні відключення.

Нагадаємо, у результаті нічних ворожих ударів 10 грудня по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.

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Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що понад півтора мільйона людей на Одещині залишились без світла.

Також мешканців Одеси просили виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців.

Проте, Братчук наголосив, що жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив.