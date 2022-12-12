Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням
Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії
фото ілюстративне

На Одещині ситуація все ще складна

Станом на ранок 12 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«За минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки – вже восьма масована ракетна атака у понеділок 5 грудня та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні», – зазначає оператор.

Повідомляється, що руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи.

На Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває.

«Бригади «Укренерго», генерації та обленерго спільно працюють над усуненням наслідків російських атак на енергетичну систему України. Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом). Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням», – додали в «Укренерго».

Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. При перевищенні доведених лімітів, застосовуються аварійні відключення. 

Нагадаємо, у результаті нічних ворожих ударів 10 грудня по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що понад півтора мільйона людей на Одещині залишились без світла.

Також мешканців Одеси просили виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців.

Проте, Братчук наголосив, що жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив.

Теги: електроенергія війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Одещині через аварійні відключення світла виникли перебої із водопостачанням
В Одесі через відключення світла виникли перебої з водою
Вчора, 14:18
Енергетики працюють над поверненням електроенергії споживачам Одещини
Одещина: світло починає повертатися в домівки споживачів
Вчора, 08:54
уряд доручив Міністерству енергетики України визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання
Атаки РФ: Шмигаль повідомив, у якому стані теплові та гідроелектростанції
Вчора, 16:12

Події в Україні

«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням
«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням
Ракетний удар по Костянтинівці та обстріл Сумщини: яка ситуація в регіонах
Ракетний удар по Костянтинівці та обстріл Сумщини: яка ситуація в регіонах
Росіяни вдарили по продовольчому ринку в Гірнику: багато поранених (фото)
Росіяни вдарили по продовольчому ринку в Гірнику: багато поранених (фото)
Які ракети не може збивати українська ППО: роз'яснення Повітряних сил
Які ракети не може збивати українська ППО: роз'яснення Повітряних сил
Вибухи на аеродромі в Рязані: загинув пілот, який обстрілював Україну
Вибухи на аеродромі в Рязані: загинув пілот, який обстрілював Україну
ЗСУ вже ліквідували майже 95 тис. окупантів – Генштаб
ЗСУ вже ліквідували майже 95 тис. окупантів – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чому Росія напала на Україну: Пєсков вигадав нову причину
13K
Дитяче Євробачення-2022: хто став переможцем і яке місце виборола українка
8741
Негода скувала рух на західному кордоні Україні (фото)
7339
У Львові вирує негода: повалені дерева, обледенілі дороги (фото)
5419
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
5209
Дружини загарбників влаштовують скандали через грошові виплати: перехоплення розвідки

Новини

За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
9 грудня, 15:22

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту