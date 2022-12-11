Евакуація жителів Одеси: ОВА роз'яснила заяву про ремонт електромереж

Братчук наголосив, що жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив

Відновлення електропостачання в Одесі та області може тривати 2-3 місяці. Йдеться про повне повернення високовольтних мереж і відповідного технічного обладнання до штатного режиму роботи. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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«Сьогодні ОВА та енергетики об'єднали зусилля для того, щоб електроенергія надійшла до помешкання кожного нашого земляка в найближчі дні», – вказав спікер.

Водночас Братчук наголосив, що жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив.

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«Вільна інтерпритація звернення, яке розміщене на офіційній сторінці Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА у Facebook, розглядається не інакше, як елемент гібридної війни російських спецслужб проти України», – пояснив речник обласної військової адміністрації.

Окрім цього, посадовець розповів, що відповідна ситуація вже вивчається представниками СБУ. Про результати цієї роботи громадяни будуть поінформовані додатково.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що понад півтора мільйона людей на Одещині залишились без світла.

Також мешканців Одеси просили виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців.

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Нагадаємо, у результаті нічних ворожих ударів по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.