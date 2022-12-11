В Одесі через відключення світла виникли перебої з водою

На Одещині через аварійні відключення світла виникли перебої із водопостачанням

Жителів обласного центру просять зробити запас питної води на випадок аварійних відключень електрики

У деяких районах Одеси через аварійні відключення електроенергії виникли перебої з водопостачанням. Про це в Telegrаm повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Він зазначив, що зараз фахівці ДТЕК відновили енергоживлення об'єктів, тому ситуація з водопостачанням стабілізується упродовж декількох годин.

«Шановні споживачі, в результаті аварійних відключень електроенергії на об'єктах “Інфоксводоканалу” виникли перебої із водопостачанням деяких районів міста. Зараз фахівці ДТЕК відновили енергоживлення наших об'єктів, тому ситуація із водопостачанням стабілізується протягом декількох годин. Також нагадуємо, що робота наших насосних станцій залежить від наявності електроенергії. На випадок аварійних відключень електрики просимо тримати у домівках певний запас питної води», – ідеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у результаті нічних ворожих ударів 10 грудня по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що понад півтора мільйона людей на Одещині залишились без світла.

Також мешканців Одеси просили виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців.

Проте, Братчук наголосив, що жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив.

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«Вільна інтерпритація звернення, яке розміщене на офіційній сторінці Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА у Facebook, розглядається не інакше, як елемент гібридної війни російських спецслужб проти України», – пояснив речник обласної військової адміністрації.

Окрім цього, посадовець розповів, що відповідна ситуація вже вивчається представниками СБУ. Про результати цієї роботи громадяни будуть поінформовані додатково.