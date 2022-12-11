Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Атаки РФ: Шмигаль повідомив, у якому стані теплові та гідроелектростанції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атаки РФ: Шмигаль повідомив, у якому стані теплові та гідроелектростанції
Фото: kmu.gov.ua

Шмигаль: «В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності»

Унаслідок ворожих різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі, а також усі теплові та гідроелектростанції. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

«В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії», – зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що уряд доручив Міністерству енергетики України визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання.

Шмигаль уточнив, що перший пріоритет – критична інфраструктура й лікарні, другий пріоритет – підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу, третій пріоритет – бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти, четвертий пріоритет – житловий сектор.

Нагадаємо, в Одесі через відключення світла виникли перебої з водою

Читайте також: Олександр Харченко: Сподіваюсь, що російські енергетики опиняться у Гаазі

 

Теги: уряд енергетика Денис Шмигаль обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста
СБУ затримала «енергетика» окупантів, який знеструмив частину Донеччини
9 грудня, 12:41
Українська формула миру та енергетика: Зеленський провів переговори з Макроном
Українська формула миру та енергетика: Зеленський провів переговори з Макроном
Сьогодні, 15:07
З Риги до Києва відправилено теплові гармати та генератори
Латвія відправила Україні партію енергетичного обладнання (фото)
7 грудня, 03:28

Економіка

Атаки РФ: Шмигаль повідомив, у якому стані теплові та гідроелектростанції
Атаки РФ: Шмигаль повідомив, у якому стані теплові та гідроелектростанції
«Цифровий концтабір». Як розводять конспірологію навколо е-гривні
«Цифровий концтабір». Як розводять конспірологію навколо е-гривні
Як блекаут вплине на ринок пального: прогноз експертів
Як блекаут вплине на ринок пального: прогноз експертів
Вперше з початку року: в Україні сповільнилася споживча інфляція
Вперше з початку року: в Україні сповільнилася споживча інфляція
Уряд визначив, хто зі споживачів насамперед отримуватиме світло
Уряд визначив, хто зі споживачів насамперед отримуватиме світло
Чи експортує Україна електроенергію: «Укренерго» розставило крапки над «і»
Чи експортує Україна електроенергію: «Укренерго» розставило крапки над «і»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Володимир Зеленський запровадив в Україні нове свято
12K
Названо перелік приладів, які не можна підключати до генератора
9462
Путіна підштовхують до втечі
8930
Нова заява Путіна ще більше закопала Росію
6521
Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках, – Генштаб
6163
Приїхали «рязанські», зґвалтували та вбили жінку: перехоплення розвідки про злочини окупантів

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Вчора, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
9 грудня, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту