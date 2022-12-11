Атаки РФ: Шмигаль повідомив, у якому стані теплові та гідроелектростанції

Шмигаль: «В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності»

Унаслідок ворожих різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі, а також усі теплові та гідроелектростанції. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії», – зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що уряд доручив Міністерству енергетики України визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання.

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Шмигаль уточнив, що перший пріоритет – критична інфраструктура й лікарні, другий пріоритет – підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу, третій пріоритет – бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти, четвертий пріоритет – житловий сектор.

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