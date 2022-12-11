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Одещина: світло починає повертатися в домівки споживачів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Одещина: світло починає повертатися в домівки споживачів
Енергетики працюють над поверненням електроенергії споживачам Одещини
колаж: 24 канал

На Одещині тривають аварійні та екстрені вимкнення електроенергії

В Одесі та області тривають аварійні вимкнення електроенергії після ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі 10 грудня. Проте, поступово електроенергія повертається до споживачів. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначив, що ніч на 11 грудня минула без обстрілів Одещини.

«В регіоні та місті тривають аварійні та екстрені вимкнення. Однак, поступово електроенергія повертається у наші домівки», – розповів Братчук у Telegram.

Він також попередив, що загроза ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі залишається актуальною.

Нагадаємо, у результаті нічних ворожих ударів 10 грудня по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що понад півтора мільйона людей на Одещині залишились без світла.

Також мешканців Одеси просили виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців.

Проте, Братчук наголосив, що жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив.

«Вільна інтерпритація звернення, яке розміщене на офіційній сторінці Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА у Facebook, розглядається не інакше, як елемент гібридної війни російських спецслужб проти України», – пояснив речник обласної військової адміністрації.

Окрім цього, посадовець розповів, що відповідна ситуація вже вивчається представниками СБУ. Про результати цієї роботи громадяни будуть поінформовані додатково.

Теги: Одеса Одещина електроенергія обстріл окупанти війна

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