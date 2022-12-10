Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині через атаку дронами пошкоджено високовольтні мережі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Одещині через атаку дронами пошкоджено високовольтні мережі
Пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж
фото ілюстративне

Енергетики повідомили про ситуацію в Одеській області станом на 13:00

У результаті нічних ворожих ударів по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

У результаті руйнувань знеструмлено споживачів Одеси та області.

«Наразі ситуація в регіоні дуже складна. Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» працюють над поданням електроживлення на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканал, очисні споруди. Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень», – повідомляє «Укренерго».

На Одещині через атаку дронами пошкоджено високовольтні мережі фото 1

Раніше повідомлялося, що в Одесі через масштаби руйнувань енергоінфраструктури завдані ударами дронів 10 грудня вимкнули світло у всіх споживачів.

Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Читайте також: Олександр Харченко: Сподіваюсь, що російські енергетики опиняться у Гаазі

 

Теги: Одещина Одеса електроенергія обстріл безпілотник окупанти війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російської атаки на Україну
Атака дронів на Одещину та обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 13:01
Через значні руйнування в Одесі вимкнули електроенергію у всіх споживачів, крім критичної інфраструктури
Через значні руйнування в Одесі вимкнули електроенергію у всіх споживачів
Сьогодні, 11:00
фото ілюстратичне з відкритих джерел
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини
Сьогодні, 08:50

Новини

На Одещині через атаку дронами пошкоджено високовольтні мережі
На Одещині через атаку дронами пошкоджено високовольтні мережі
Через значні руйнування в Одесі вимкнули електроенергію у всіх споживачів
Через значні руйнування в Одесі вимкнули електроенергію у всіх споживачів
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини
Три посадовці Одеської мерії отримали підозри
Три посадовці Одеської мерії отримали підозри
П'ять діб без світла. Одесити вийшли на акцію протесту (відео)
П'ять діб без світла. Одесити вийшли на акцію протесту (відео)
СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів
СБУ затримала в Одесі подружжя російських шпигунів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
У Лаврі пролилась кров Христова
85K
Божий знак? Митрополит Онуфрій розлив чашу з причастям
26K
Заява Меркель про Мінські угоди викликала істерику в Лукашенка 
7686
Масштабна пожежа у Москві. Наслідки вражають (відео)
5905
Нова допомога для України та формула миру. П'ять важливих новин 9 грудня 
5854
Містичний знак із Маріуполя. Мережа пригадує, що трапилося у місті рік тому (відео)

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
Вчора, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Вчора, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Вчора, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Вчора, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту