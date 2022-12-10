На Одещині через атаку дронами пошкоджено високовольтні мережі

Енергетики повідомили про ситуацію в Одеській області станом на 13:00

У результаті нічних ворожих ударів по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

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У результаті руйнувань знеструмлено споживачів Одеси та області.

«Наразі ситуація в регіоні дуже складна. Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» працюють над поданням електроживлення на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканал, очисні споруди. Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень», – повідомляє «Укренерго».

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Раніше повідомлялося, що в Одесі через масштаби руйнувань енергоінфраструктури завдані ударами дронів 10 грудня вимкнули світло у всіх споживачів.

Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.