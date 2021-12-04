«Укрпошта» збудує важливий об'єкт в Івано-Франківську: стали відомі деталі

У місті збудують перше регіональне депо «Укрпошти»

«Укрпошта» збудує сортувальний хаб в Івано-Франківську. Про це у Facebook повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Смілянський нагадав, що українська пошта будує нові сортувальні хаби в містах мільйонниках – Києві, Львові, Дніпрі.

«Але хороша логістична інфраструктура потрібна не лише у великих містах. Тому в рамках побудови нової логістичної мережі ми підписали договір на будівництво нашого першого регіонального депо в Івано-Франківську», – повідомив він.

За його словами, вартість договору з урахуванням експлуатації за вісім років складає $14 млн.

«Центр зможе обробляти до 24 тис. посилок на день або 7,5 млн на рік та буде пов'язаний з хабом у Львові», – розповів Смілянський.

До слова, Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон «Про поштовий зв’язок». «За» проголосували 267, проти – четверо, 50 утрималися.

Нагадаємо, що «Укрпошта» купує банк, який очолює Ющенко. «Главком» писав ще у травні, що «Укрпошта» починає процес придбання банку. Тоді керівник компанії Ігор Смілянський повідомив, що навіть макет карток вже готовий.