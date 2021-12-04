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    «Укрпошта» збудує важливий об'єкт в Івано-Франківську: стали відомі деталі

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    В Івано-Франківську збудують сортувальний хаб &laquo;Укрпошти&raquo; - «Укрпошта» збудує важливий об'єкт в Івано-Франківську: стали відомі деталі

    В Івано-Франківську збудують сортувальний хаб «Укрпошти»

    Фото: Facebook Ігоря Смілянського

    У місті збудують перше регіональне депо «Укрпошти»

    «Укрпошта» збудує сортувальний хаб в Івано-Франківську. Про це у Facebook повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

    Смілянський нагадав, що українська пошта будує нові сортувальні хаби в містах мільйонниках – Києві, Львові, Дніпрі.

    «Але хороша логістична інфраструктура потрібна не лише у великих містах. Тому в рамках побудови нової логістичної мережі ми підписали договір на будівництво нашого першого регіонального депо в Івано-Франківську», – повідомив він.

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    «Укрпошта» збудує важливий об'єкт в Івано-Франківську: стали відомі деталі
    «Укрпошта» збудує важливий об'єкт в Івано-Франківську: стали відомі деталі
    «Укрпошта» збудує важливий об'єкт в Івано-Франківську: стали відомі деталі

    За його словами, вартість договору з урахуванням експлуатації за вісім років складає $14 млн.

    «Центр зможе обробляти до 24 тис. посилок на день або 7,5 млн на рік та буде пов'язаний з хабом у Львові», – розповів Смілянський.

    До слова, Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон «Про поштовий зв’язок». «За» проголосували 267, проти – четверо, 50 утрималися.

    Нагадаємо, що «Укрпошта» купує банк, який очолює Ющенко. «Главком» писав ще у травні, що «Укрпошта» починає процес придбання банку. Тоді керівник компанії Ігор Смілянський повідомив, що навіть макет карток вже готовий.

    Теги: Верховна Рада будівництво Укрпошта інфраструктура Ігор Смілянський пошта
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    «Укрпошта» збудує важливий об'єкт в Івано-Франківську: стали відомі деталі