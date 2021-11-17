Українська пошта запрацює по-європейськи. Рада ухвалила закон у першому читанні

Також нардепи врегульовали поняття спеціального фельд'єгерського зв'язку

Верховна Рада сьогодні ухвалила в першому читанні закон «Про поштовий зв’язок». «За» проголосували 267, проти – четверо, 50 утрималися.

Даний законопроєкт пропонує визначити правову основу діяльності у сфері надання поштових послуг, зокрема:

повноваження центральних органів виконавчої влади та національного регулятора;

права та обов'язки операторів поштового зв'язку та користувачів цих послуг;

врегулювати основи відповідальності операторів поштового зв'язку та користувачів послуг у цій сфері.

Законопроєкт пропонується закріпити універсальні послуги поштового зв'язку послуги з пересилання:

простих поштових відправлень, що реєструються і з оголошеною цінністю листів масою до 2 кг;

посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг;

відправлень для сліпих масою до 7 кг.

У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт розроблений для гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС у сфері поштових послуг шляхом імплементації положень Директиви 97/67/ЄС.

Також сьогодні Верховна Рада внесла зміни до закону про поштовий зв'язок, якими врегульовано поняття спеціального фельд'єгерського зв'язку. Відповідний законопроєкт №3821 підтримали 263 нардепи.

Цим документом доповнено статтю 1 закону «Про поштовий зв'язок», і фактично він приймався для того, щоб лише законодавчо визначити терміни «фельд'єгерський зв'язок», а також «відомчий фельд'єгерський зв'язок у складі Збройних сил України».

Зокрема, визначено, що відомчий фельд'єгерський зв'язок у складі Збройних сил України – це прийом, обробка, перевезення та доставка (вручення) відправлень, що містять інформацію, що становить державну таємницю та/або службову інформацію, користувачам у системі Міністерства оборони України у мирний час та особливий період.

А також зазначається, що фельд'єгерський зв'язок (урядовий фельд'єгерський зв'язок, відомчий фельд'єгерський зв'язок у складі Збройних сил України) – це складова частина поштового зв'язку України, призначена для прийому, обробки, перевезення та доставки (вручення) відправлень, що містять інформацію, що становить державну таємницю та/або службову інформацію, окремим категоріям користувачів.

Нагадаємо, що «Укрпошта» купує банк, який очолює Ющенко. «Главком» писав ще у травні, що «Укрпошта» починає процес придбання банку. Тоді керівник компанії Ігор Смілянський повідомив, що навіть макет карток вже готовий.



