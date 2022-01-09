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    «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Лижного експреса»

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    На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem - «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Лижного експреса»
    На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem
    Фото: dailylviv

    Потяг буде додатково курсувати два дні

    «Укрзалізниця» призначила дві додаткові дати курсування «Лижного експресу» за маршрутом Київ–Славське: 10 та 16 січня. Про це повідомляє сайт «Укрзалізниці».

    «Лижний експрес» Київ– Славське буде додатково курсувати 10 та 16 січня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, поїзд №745/746 Київ–Славське вирушатиме з Києва о 6:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54. У зворотному напрямку, зі Славська, поїзд вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.

    На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

    На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

    Квитки можна придбати на сайті та в офіційному чатботі Укрзалізниці, оплатити їх можна також карткою єПідтримка будь-якого банку.

    Минулого сезону «Лижний експрес» Київ–Славське, який «Укрзалізниця» запустило 15 грудня 2020 року, за новорічно-різдвяний період перевіз 26 тис. пасажирів.

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    Теги: Київ Укрзалізниця Львів Hyundai
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    «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Лижного експреса»