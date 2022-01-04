«Укрзалізниця» додатково продає понад 1,5 тисячі квитків: куди можна поїхати

750 місць з Києва та Харкова у карпатському напрямку

З'явилися 750 місць з Києва та Харкова у карпатському напрямку

Додаткові квитки пропонуються на рейси 5 січня

Компанія «Укрзалізниця» додала 1650 квитків на потяги найпопулярніших напрямків на 5 січня. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Додаткові квитки зʼявилися на напрямках:

з Києва та Харкова – додатково 750 місць у карпатському напрямку, зокрема до Львова;

з донецького та дніпровського напрямків – 150 місць у західному напрямку;

з одеського напрямку – 240 місць до Карпат;

з київського на донецький, дніпровський, одеський та південний напрямки та зворотно – до 500 місць додатково.

Крім того, «Укрзалізниця» додала вагони в поїзд № 102/101 Київ – Херсон та № 20/19 Київ – Попасна з Києва 9 та 11 січня, зворотно 10 та 12 січня.

До слова, нещодавно «Укрзалізниця» скасувала курсування найповільнішого потяга в Україні. Йдеться про дизель-потяг Черкаси-Умань, який відправлявся з Черкас о 7:00 ранку і повертався до обласного центру після 20 вечора. Його зупинили через поломку.



