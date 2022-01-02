Електромобіль Hyundai перетворили на очищувач повітря (відео)

На очищував повітря перетворили електричний кросовер Hyundai Ioniq 5

Вже кілька років корейський автовиробник випускає модний одяг із відходів виробництва, а у своїх автомобілях використовує оздоблення із вторинних матеріалів. Відпрацьованим акумуляторам своїх електрокарів у Hyundai також вже знайшли застосування.

А тепер вирішили дати друге життя непотрібному прототипу.

Перед запуском нової моделі у серійне виробництво, автовиробники будують кілька екземплярів для фінального тестування, краш-тестів та остаточних налаштувань. Якщо якісь із цих машин виживають, у кращому разі, їх відправляють до музею, але зазвичай відправляють у брухт. Навіть якщо мова йде про знищення надзвичайно дорогих автомобілів.

Однак доля одного із передсерійних прототипів Hyundai Ioniq 5 зовсім інша. Корейський бренд вирішив віддати електричний кросовер інженерам, які розібрали його до останнього гвинтика та використали окремі деталі для трансформації автомобіля на очищувач повітря.

Рекламний ролик отримав промовисту назву «переродження» і чудово демонструє головну ідею автовиробника з максимальним скороченням кількості відходів.