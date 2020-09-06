«Укрзалізниця» планує запустити інтерактивну карту руху



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Пакет рішень вже готовий для обговорення на засіданні правління компанії

Це дозволить автоматизувати процеси руху і відстежувати їх в реальному часі

АТ «Укрзалізниця» планує автоматизувати процеси руху поїздів за рахунок запуску інтерактивної карти руху. Про це повідомив голова «Укрзалізниці» Володимир Жмак за підсумками першого засідання правління після свого призначення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він прозвітував про свій перший тиждень роботи в компанії і озвучив низку планів «Укрзалізниці» щодо оптимізації руху.

«Зараз ми вже можемо говорити про наявність рішень з питань пропускної здатності окремих ключових ділянок і тягового потенціалу, необхідного для забезпечення перевезень, щодо збільшення плеча обслуговування одним локомотивом, з електрифікації певних ділянок з метою вивільнення тепловозів і поліпшення експлуатаційної роботи», – зазначив Жмак.

За його словами, в результаті втілення цих рішень «Укрзалізниця» зможе вивільнити локомотиви з одних ділянок і передати їх для використання на інших – де є нестача тяги. Що, в свою чергу, дозволить перевозити більше вантажів і доставляти їх швидше, і зробить «Укрзалізницю» більш привабливою і зручною для бізнесу.

«Наступний крок – запуск інтерактивної карти руху, що дозволить автоматизувати процеси руху і відстежувати їх в реальному часі 24/7. Пакет рішень вже готовий для обговорення на засіданні правління компанії», – наголосив Жмак.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» припинила посадку пасажирів на трьох станціях.