Укрзалізниця буде прискорювати процедуру продажу металобрухту, – Жмак



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За підрахунками Володимира Жмака, раніше процес реалізації металобрухту розтягувався на 3-4 місяці

Раніше Європейська бізнес-асоціація заявляла, що Укрзалізниця не використовує можливість заробляти на металобрухті мільярди

«Укрзалізниця» отримала можливість прискорити реалізацію металобрухту. Про це заявив голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак.

За його словами, нещодавно ухвалене урядом рішення (постанова № 1054) надасть можливість «Укрзалізниці» прискорити процедуру списання та реалізації металобрухту.

«До цього часу, до сьогоднішнього дня процедура списання і продажу металобрухту була дуже забюрократизована. Для цього вимагалося рішення Наглядової ради щодо вибору оцінщика металобрухту, затвердження оцінки металобрухту і потім затвердження цього рішення ще й Кабінетом Міністрів», - розповів Жмак.

За його підрахунками, за такою процедурою процес реалізації металобрухту розтягувався на 3-4 місяці.

«Зараз ми отримуємо таку можливість прискорити реалізацію металобрухту», - повідомив Жмак.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес-асоціація заявила, що Укрзалізниця не використовує можливість заробляти на металобрухті мільярди. «Укрзалізниця потенційно може реалізовувати близько 300 тисяч тонн металобрухту на рік, та отримувати додатковий річний дохід в сумі 1-1,5 млрд грн. Однак наразі цей потенціал не використовується повністю», - наголосили експерти Асоціації.

Зокрема, надто повільними темпами відбувається переробка вагонів, списаних на металобрухт та виключених з автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів. Наразі темпи утилізації складають 100-400 вагонів на місяць. Це не відповідає потребам ринку, адже оптимальна кількість переробки може становити 800-1000 вагонів на місяць.